Hulk e Rony marcam, Atlético-MG deslancha no fim e avança na Copa do Brasil

O Atlético-MG venceu o Tocantinópolis por 2 a 0 nesta terça-feira (18), em partida única pela 1ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Ribeirão, a 570 km da capital Palmas (TO).

Hulk, de pênalti, e Rony fizeram os gols salvadores do Galo na reta final da partida. O jogo foi marcado pela forte retranca do Verdão do Norte e a dificuldade do Atlético de trocar passes e criar chances de ataque.

O Atlético-MG enfrenta o vencedor do confronto entre Independência, do Acre, e Manaus. As partidas da segunda fase serão no dia 5 de março.