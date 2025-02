Com novos planos e maiores valores, Santos atualiza o programa Sócio Rei

Atualmente, os homens pagam R$ 142 por mês nesse plano. Com a atualização, passarão a pagar R$ 160. Já as mulheres, com o custo atualmente de R$ 71 por mês, passarão a pagar R$ 80, enquanto os menores de 18 anos, que pagam R$ 47,30 por mês, passarão a pagar R$ 53,33.

O Santos ainda informou aos conselheiros, que, segundo levantamento próprio, contava com 43.992 sócios torcedores, sendo divididos da seguinte forma: 21.090 membros da categoria Silver, 19.097 da categoria Gold e 3.805 da categoria Black.

No entanto, após a volta de Neymar ao clube, o plano Silver passou a contar com 21.873 associados, o Gold disparou para 42.942 membros e o Black chegou aos 5.511 integrantes, impedindo inclusive novas associações. Assim, atualmente o Peixe conta com aproximadamente 70.326 sócios torcedores.

E os novos planos?

As novas categorias que serão integradas ao Sócio Rei são a Santos World e a Diamond.

Na Santos World: