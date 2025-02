Clubes se articulam para votar proibição da grama sintética no Brasileirão

O Conselho Técnico da Série A está batendo na porta e se aproxima, a CBF ainda não confirmou a data, mas tem uma perspectiva que isso aconteça na próxima semana ou na outra depois do Carnaval. É um período de discussões sobre o regulamento do Campeonato Brasileiro.

Classificação e jogos Brasileirão

Já tem um movimento dos clubes para colocar essa discussão do gramado sintético de volta na pauta. Isso vai ser votado no Conselho Técnico da Série A e aí tem um movimento para que os clubes que são contrários ao gramado sintético consigam, nesse ano, passar a proibição de gramados sintéticos no Brasil.

Igor Siqueira

O repórter explicou que a ideia dos clubes contrários ao piso sintético não é proibi-los de imediato, mas estipular um prazo para adaptação dos clubes cujos estádios têm grama artificial, como aconteceu no futebol europeu.

Nos bastidores, há otimismo de que a medida seja aprovada.

Tem um otimismo entre os dirigentes que são contra o gramado sintético para que isso avance e aconteça de fato uma votação. Não seria uma coisa sumária para esse ano, mas para o futuro do futebol brasileiro -- que seja votado no Conselho Técnico desse ano um possível banimento dos gramados sintéticos.

Igor Siqueira

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.