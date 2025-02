Zubeldía vê pressão estabilizar após classificação antecipada do São Paulo

No entanto, o São Paulo arrancou o empate do rival mesmo poupando dois de seus principais jogadores: Oscar e Lucas, que só entrou no 2º tempo.

Você vestir a camisa do São Paulo e ser treinador de São Paulo não tem como, né? Você tem que trabalhar com essa pressão. Mas, como eu disse, a gente conquistou nosso primeiro objetivo, que é classificar. Classificamos, né? Agora, nosso segundo objetivo é classificar em primeiro lugar para que a gente possa decidir as quartas de final dentro do Morumbi, ao lado do nosso torcedor.

Ainda que o momento seja delicado para o São Paulo, por não vencer há quatro jogos, Alisson pediu paciência à torcida. Inclusive, destacou a necessidade de voltar a jogar em seus domínios, após duas semanas longe do Morumbis.

O foco da equipe é garantir o primeiro lugar do grupo para decidir o mata-mata em casa. O São Paulo volta a campo contra a Ponte Preta na próxima quarta-feira (19), às 21h35

Então, a gente realmente entende o torcedor do São Paulo, mas a gente pede que eles tenham paciência, porque a gente precisa muito deles, que estejam do nosso lado, como eles sempre fazem nos momentos difíceis. Realmente, a gente entende também, porque sabemos que a gente pode fazer jogos melhores. Eu tenho certeza que a gente está evoluindo. Sem dúvida nenhum, um jogo desses [clássico] nos dá confiança também para retornar e jogar em casa o nosso torcedor e fazer um grande jogo para conquistar a vitória na quarta.

Zubeldía não estará no banco de reservas na próxima partida, após tomar o terceiro cartão amarelo, o terceiro consecutivo no Choque-Rei.