Seleção sub-20 levou a taça com futebol patético, detona Casagrande

Mattos: Seleção de base é para formar cultura e não ganhar títulos a qualquer preço

O colunista Rodrigo Mattos destacou que a conquista não traz nenhum legado positivo para o futuro do futebol brasileiro.

Divisão de base é para formação de cultura. E qual cultura a gente espera da seleção brasileira? Cultura ofensiva. O que o Brasil fez foi [...] basicamente se defender, jogar defensivamente. Não é o que se espera da seleção brasileira: jogar defensivamente para ganhar de forma pragmática um campeonato sul-americano. O que isso traz para o futuro do futebol brasileiro, que é o que interessa na base? Nada

Rodrigo Mattos

