São Paulo jogou como time pequeno contra Palmeiras? Juca e Arnaldo debatem

Agora, me desculpem os meus amigos são-paulinos, eu vi o São Paulo fazer a mesma coisa que já vi o Corinthians fazer com o Palmeiras, e aí o Abel Ferreira tem toda razão — time grande jogando como time pequeno contra o Palmeiras.

O São Paulo fazia cera no primeiro tempo, o São Paulo queria o empate. Eu entendo, o resultado acabou sendo muito melhor para o São Paulo do que para o Palmeiras, mas eu fico um pouco constrangido em ver time grande jogar como time pequeno contra outro igual.

Será que é tática ou o time é ruim mesmo? Eu acho que é tática, eu acho que o São Paulo podia jogar mais igual pra igual com o Palmeiras. E compreendo que tenha mantido fora durante grande parte do jogo as suas duas maiores estrelas para poupá-los do gramado artificial.

Juca Kfouri

Arnaldo: Time grande jogando como time pequeno depende da circunstância

Vou pegar a questão do Juca, do time grande jogando com o pequeno. No final das contas, algumas estratégias, quando bem-sucedidas, depois ninguém lembra se o jogo foi bonito ou não. Posso lembrar do Corinthians campeão brasileiro de 1990, ou do Corinthians do Carille campeão brasileiro de 2017, ou da seleção brasileira de 1994.