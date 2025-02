Ramon quase foi demitido, mas sobreviveu para ganhar com a sub-20 de novo

Ramon Menezes é um caso curioso na CBF. O técnico sobreviveu a uma quase demissão, ganhou mais tempo no comando da seleção sub-20 e de novo foi campeão do Sul-Americano, mesmo levando 6 a 0 na estreia.

A trajetória de Ramon na base do Brasil é uma montanha-russa. Por pouco ele não foi ejetado do assento, ao não levar o Brasil aos Jogos Olímpicos de Paris — já com o time sub-23. Antes, Ramon já tinha caído nas quartas do Mundial Sub-20 diante de Israel e ganhou o ouro no Pan-Americano — este, menos valioso.

Ramon ficou um tempo longe da CBF. Mas como ele mesmo diz, seguia "funcionário da entidade". Enquanto isso, a CBF reformulava a seleção principal, com Dorival Júnior de técnico e Rodrigo Caetano na diretoria de seleções.