Por que negociação entre Flamengo e CSKA por Lorran acabou frustrada

A situação entre Flamengo e Lorran, que parecia resolvida, desandou. A negociação do jovem com o CSKA acabou frustrada com ele já no aeroporto pronto para se apresentar ao clube russo. Entre divergências e documentos não enviados, o garoto retorna ao Ninho do Urubu.

O que aconteceu

Flamengo e CSKA acertaram tudo para a venda de Lorran, mas deu errado. Representantes do clube estiveram no Rio de Janeiro na última semana para resolver pessoalmente após semanas de conversas. Na noite de ontem (16), entretanto, o rubro-negro comunicou a desistência.

Um dos entraves do negócio eram as garantias financeiras. Na sexta-feira, porém, esse problema foi resolvido e o contrato enviado para a Rússia. A forma de pagamento, que também demorou um pouco mais para ser acordada, ficou em metade do valor à vista e o restante ainda em 2025.