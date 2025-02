Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos deste domingo

A décima rodada do Campeonato Paulista teve a realização de mais quatro partidas neste domingo (16), com destaque para o clássico entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, e o primeiro gol de Neymar em sua volta ao Santos.

Abrindo o dia, o São Bernardo recebeu o Guarani e saiu vitorioso por 1 a 0. Em duelo dos desesperados contra o rebaixamento estadual, melhor para o Velo Clube, que derrotou a Inter de Limeira por 2 a 1 em casa.

No esperado clássico deste domingo, Palmeiras e São Paulo fizeram duelo sem muita emoção que terminou em empate sem gols. Para fechar, o Santos atuou na Vila Belmiro diante do Água Santa e venceu por 3 a 1, com gol de seu camisa 10 Neymar.