Palmeiras: por que Abel trocou Estêvão e Facundo de posição; PVC explica

Hoje eu fui gravar com o Rafael o Zona Mista, que vai ao ar na semana que vem, estive no CT [do São Paulo] e tive a oportunidade de encontrar com o Oscar, com o Cedric e com o Lucas. Os três estavam trabalhando na academia, fazendo um recondicionamento.

O Zubeldía poupou o Oscar e o Lucas foi para preservar, e não pelo gramado sintético em si, porque, por exemplo, o Oscar não estava 100% -- nos jogos em Brasília, o Oscar deu uma apertada na questão física e precisava desse descanso.

André Hernan

Segundo o colunista, Zubeldía planejou começar com Oscar e Lucas no banco e colocá-los no decorrer do clássico contra o Palmeiras.

A ideia era "não estourar" os dois principais craques do Tricolor, que se classificou ao mata-mata do Paulistão com o ponto conquistado no Allianz.

Pela escolha do time e da maneira que o São Paulo entrou, o Zubeldía preferiu preservar os jogadores e arriscou. O Lucas foi uma estratégia mesmo pra você ter no segundo tempo e também pra você não colocar o jogador em mais uma partida.