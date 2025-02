Destaque do Palmeiras, Maurício sofre luxação e vai passar por cirurgia

Mauricio é destaque do time de Abel Ferreira neste início de temporada, com cinco gols e uma assistência. Ele assumiu a titularidade da equipe e foi titular nos oito duelos que disputou. Suas participações em gols renderam cinco pontos ao Alviverde, que está complicado na tabela.

Além dele, o zagueiro Gustavo Gómez também se machucou. O paraguaio teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerdo, mas já iniciou tratamento.

O Palmeiras também divulgou notícias positivas das recuperações de Paulinho e Felipe Anderson. O atacante avançou na recuperação da cirurgia na perna direita e realizou atividades separadas no campo no treino desta segunda (17). O meia-atacante aqueceu com o grupo e também fez trabalho à parte no gramado junto do Núcleo de Saúde e Performance.

