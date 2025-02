Palmeiras se complica; veja cenários que classificam time no Paulistão

O Palmeiras vive um "drama" e não depende apenas de si para avançar às quartas de final do Paulistão apesar de ter a quarta melhor campanha na tabela geral. O Verdão luta com São Bernardo e Ponte Preta por uma das duas vagas do Grupo D.

Cenários do Palmeiras

O Palmeiras precisará contar com algumas combinações de resultados para passar os rivais. Se não vencer nenhum dos dois jogos restantes, o Alviverde estará eliminado. O UOL lista os cenários que classificam o Verdão: