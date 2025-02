Michael tem lesão muscular na coxa e vai desfalcar o Flamengo

O Flamengo confirmou, nesta segunda-feira, a lesão do atacante Michael. Ele foi substituído no segundo tempo do clássico contra o Vasco.

O que aconteceu

Michael tem uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Ele realizou exames nesta segunda e vai desfalcar o time nas próximas semanas.

O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico. O Fla não especificou um tempo para a recuperação.