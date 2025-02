Mercado: reviravolta no Flamengo, desejo de Casemiro e insistência santista

A janela de transferências nacional está perto do fim, e os times agem no mercado da bola para completar seus elencos. A segunda-feira (17) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Lorran não vai mais para o CSKA; negociação envolvendo flamenguista melou Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Reviravolta no Fla. A situação entre Flamengo e Lorran, que parecia resolvida, desandou. A negociação do jovem com o CSKA acabou frustrada com ele já no aeroporto pronto para se apresentar ao clube russo. Entre divergências e documentos não enviados, o garoto retorna ao Ninho do Urubu. Os clubes acertaram tudo para a venda do atleta, mas deu errado. Um dos entraves do negócio eram as garantias financeiras. Na sexta-feira, porém, esse problema foi resolvido e o contrato enviado para a Rússia. A forma de pagamento, que também demorou um pouco mais para ser acordada, ficou em metade do valor à vista e o restante ainda em 2025. O CSKA, porém, não enviou o contrato assinado.

Dourado procurado. Prestes a perder Otávio, negociado com o Fluminense, Atlético-MG avalia a chegada de um novo volante e sondou a situação de Rodrigo Dourado, ex-Internacional e atualmente no Atlético San Luis, do México. O Galo consultou valores e condições de negócio, mas ainda não há nenhuma proposta oficial. O jogador é um dos nomes no radar da diretoria mineira para a posição.