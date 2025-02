Mauro Cezar: Flamengo contra o Vasco está parecendo Barcelona x Espanyol

O São Paulo fazia cera no primeiro tempo, o São Paulo queria o empate. Eu entendo, o resultado acabou sendo muito melhor para o São Paulo do que para o Palmeiras, mas eu fico um pouco constrangido em ver time grande jogar como time pequeno contra outro igual.

Será que é tática ou o time é ruim mesmo? Eu acho que é tática, eu acho que o São Paulo podia jogar mais igual pra igual com o Palmeiras. E compreendo que tenha mantido fora durante grande parte do jogo as suas duas maiores estrelas para poupá-los do gramado artificial.

Juca Kfouri

Arnaldo: Time grande jogando como time pequeno depende da circunstância

Vou pegar a questão do Juca, do time grande jogando com o pequeno. No final das contas, algumas estratégias, quando bem-sucedidas, depois ninguém lembra se o jogo foi bonito ou não. Posso lembrar do Corinthians campeão brasileiro de 1990, ou do Corinthians do Carille campeão brasileiro de 2017, ou da seleção brasileira de 1994.

Tem situações que, mesmo com os melhores jogadores, caso da seleção de 94, você não joga bonito, você joga para vencer ou para não perder ou para não tomar gols. Então, não me iludo muito com essa de time grande, se a seleção brasileira joga muitas vezes como time pequeno. Eu acho que depende muito das circunstâncias.