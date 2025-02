Juca: Com gol de pênalti e bons passes, Neymar teve atuação animadora

Arnaldo: Time grande jogando como time pequeno depende da circunstância

Vou pegar a questão do Juca, do time grande jogando com o pequeno. No final das contas, algumas estratégias, quando bem-sucedidas, depois ninguém lembra se o jogo foi bonito ou não. Posso lembrar do Corinthians campeão brasileiro de 1990, ou do Corinthians do Carille campeão brasileiro de 2017, ou da seleção brasileira de 1994.

Tem situações que, mesmo com os melhores jogadores, caso da seleção de 94, você não joga bonito, você joga para vencer ou para não perder ou para não tomar gols. Então, não me iludo muito com essa de time grande, se a seleção brasileira joga muitas vezes como time pequeno. Eu acho que depende muito das circunstâncias.

Ninguém lembra bem como o São Paulo conquistou o seu primeiro título brasileiro, contra o Atlético Mineirão, levando o jogo para os pênaltis e ganhando nos pênaltis. Jogou como time pequeno? Depende.

O time do Telê era maravilhoso, mas alguém lembra como foi o primeiro título do Telê no São Paulo? O Brasileirão de 1991, empatando com o Atlético em 0 a 0 em casa e jogando fora para empatar e se classificar, empatando em 0 a 0 com o Bragantino em Bragança, não deixando o adversário jogar.

Arnaldo Ribeiro

