Lateral campeão sub-20 volta a provocar argentinos e sobra até para jornal

O lateral Igor Serrote não deixou barato na comemoração e alfinetou argentinos novamente após o Brasil se sagrar campeão sul-americano sub-20.

O que aconteceu

O jogador, que pertence ao Grêmio, começou as provocações ainda no gramado: "Que pasó" ("O que aconteceu?", em tradução livre). Ele abriu uma live durante a cerimônia de premiação e filmou os jogadores adversários enquanto ele e companheiros comemoravam com a medalha de campeão.

Igor Serrote Serrote cutucou até o jornal argentino Olé, rebatendo uma publicação sobre seu gesto polêmico durante o clássico. Ele publicou um story com o print de sua provocação no jogo —mostrando as estrelas do escudo do Brasil e fazendo '5' com a mão—, repetiu o "Que pasó" citando o Olé e vibrou: "Somos campeões".