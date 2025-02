Hernan: Gramado não foi principal motivo para Zubeldía poupar Oscar e Lucas

Segundo o colunista, Zubeldía planejou começar com Oscar e Lucas no banco e colocá-los no decorrer do clássico contra o Palmeiras.

A ideia era "não estourar" os dois principais craques do Tricolor, que se classificou ao mata-mata do Paulistão com o ponto conquistado no Allianz.

Pela escolha do time e da maneira que o São Paulo entrou, o Zubeldía preferiu preservar os jogadores e arriscou. O Lucas foi uma estratégia mesmo pra você ter no segundo tempo e também pra você não colocar o jogador em mais uma partida.

O São Paulo estava classificado, já estava tranquilo e a aposta era muito mais em se defender e garantir o resultado do que propriamente se atirar a ganhar. Então, foi para preservar, não necessariamente por causa do gramado sintético, mas sim para que os jogadores não estourassem.

André Hernan

Palmeiras: por que Abel trocou Estêvão e Facundo de posição; PVC explica

Abel Ferreira posicionou Estêvão por dentro no clássico contra o São Paulo para encaixar Facundo Torres pelo lado, mas depois inverteu os dois de posição, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC.