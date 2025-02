Gerson, do Fla, pede fim de jogos às 16h30 em carta ao sindicato: 'Urgente'

O Flamengo está subindo o tom contra os jogos na faixa das 16h30 no Carioca durante esse período do ano. Gerson, capitão da equipe, enviou uma carta a Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio (Saferj), pedindo apoio a essa questão.

O que aconteceu

Gerson frisou a preocupação com a integridade física dos atletas. O Flamengo até conseguiu com a Globo a alteração do jogo passado, contra o Vasco, pelo mesmo motivo.

No próximo sábado, porém, a Ferj já confirmou o duelo contra o Maricá, às 16h30, no Maracanã. No mesmo horário, acontecerá o jogo do Volta Redonda, que disputa com o Flamengo o primeiro lugar da Taça Guanabara.