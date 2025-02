Flamengo: Oferta por Gerson é desculpa para renovação de contrato, diz RMP

O Flamengo não deve nem ouvir propostas por Gerson, que é o melhor jogador do time, afirmou RMP na Live do Clube, nesta segunda (17).

Segundo apurou o UOL, Gerson recebeu uma proposta de 18 milhões de euros (cerca de R$107 mi) do Zenit. Para o comentarista, trata-se de uma armação para que o meio-campista consiga renovar o contrato com o salário mais alto.