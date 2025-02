Flamengo não tem time titular definido, e Filipe Luís está de boa com isso

No caso do ataque, BH está intocável ao menos enquanto Pedro seguir na recuperação da grave lesão no joelho. Juninho chegou do Qarabag e também está no estaleiro, sem contar a fase de adaptação ao futebol brasileiro.

Outro nome fácil de incluir é o de Gerson. Capitão, inquestionável e dono da faixa direita — mas pode atuar pelo meio também. Além disso, Wesley está voando na lateral, também por aquele lado. Tem vantagem sobre Varela.

Pulgar e De La Cruz têm proeminência como dupla de meio-campo. São jogadores das suas respectivas seleções. Na lateral esquerda, Alex Sandro também mostrou estar à frente de Ayrton Lucas.

Onde está o dilema, então?

Faltam quatro posições.

"O time titular é feito durante a semana, dependendo do que os jogadores falam para mim no campo. Eu vejo o que está acontecendo, como estão se relacionando, a química entre eles. Não posso decidir o time titular de daqui a duas semanas. Eles têm que ganhar a vaga deles todos os dias, todos os treinos. E me deixar com dor de cabeça, como os zagueiros estão fazendo agora", explicou o técnico do Fla.