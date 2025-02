Flamengo contrata empresa que atua no Palmeiras para reformular a FlaTV

O nova gestão fez uma reformulação cautelosa da FlaTV. Com compromissos comerciais, pré-temporada, Carioca e outras entregas, o clube entendeu que não teria tempo hábil de mudar tudo sem prejudicar o fluxo do canal.

Por isso, a estratégia foi fazer uma renovação de três meses com as prestadoras de serviço. Uma das empresas que atendia o clube não permaneceu, mas as outras duas aceitaram. Todo o serviço da FlaTV é terceirizado pelo Fla.

O clima foi de insegurança entre os funcionários desde a troca de gestão. A tendência é que praticamente todos deixem o Flamengo. Alguns foram pegos de surpresa pelo anúncio nesta segunda-feira e não foram comunicados formalmente sobre o futuro de cada um antes da nota oficial.

Uma das estratégias da nova gestão será contratar nomes de peso. O narrador João Guilherme, mestre de cerimônia na posse de Bap, é uma das novidades.