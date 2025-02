Empresário de Vitor Reis revela bastidores do City e conversa com Guardiola

Fator Guardiola

No Manchester City, Vitor Reis terá a oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores técnicos da história do futebol. O comandante espanhol foi importante para o negócio e chegou a falar com o zagueiro antes da transferência ser finalizada.

Após a autorização do Palmeiras e com a negociação bem encaminhada, houve um contato do Vitor com o staff e com o próprio Guardiola para que ele pudesse entender a complexidade e qual era a expectativa que o clube tinha para ele

Fiorito explica que o clube inglês passa por uma renovação em seu elenco, algo que considerou importante para a escolha do destino de Vitor. O ex-palmeirense integrou o time principal desde que chegou à Inglaterra, sendo relacionado para jogos da Premier League.

Esse contato prévio com o City fez com que o Vitor entendesse que não estava sendo contratado para um projeto de médio ou longo prazo, mas algo mais imediato. O Manchester deixou claro que contava com ele para compor o time desde já

Geralmente, a janela de transferências de janeiro não é quando os clubes europeus movimentam grandes valores, mas o City desejou a vinda de Vitor Reis no meio da temporada para que o jovem já fosse tendo tal adaptação, pensando inclusive no Mundial de Clubes no meio do ano.