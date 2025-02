Corinthians obtém liberação, e Neo Química Arena tem capacidade aumentada

Seis dos sete setores da Neo Química Arena contarão com mais torcedores. Apenas a arquibancada Leste Superior não teve aumento de capacidade.

A ampliação do espaço da Neo Química Arena, com novas arquibancadas, não vem neste momento. Esta foi uma das propostas do presidente Augusto Melo na última eleição, que visa conseguir mais seis mil lugares.

Veja quantos torcedores cada setor terá a mais