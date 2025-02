Caixinha encontra alternativas além de Neymar e diminui pressão no Santos

O técnico Pedro Caixinha encontrou alternativas no Santos e diminuiu a pressão.

O que aconteceu

Caixinha mexeu no Santos e contou com grande atuação de Neymar para vencer o Água Santa por 3 a 1 no último domingo (16), no Campeonato Paulista.

Pressionado, o técnico barrou quatro dos seus jogadores de confiança: o zagueiro João Basso, o lateral-direito Léo Godoy e os volantes Tomás Rincón e Diego Pituca.