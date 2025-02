Barcelona vence Rayo em jogo com polêmica e assume liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, nesta segunda-feira (17), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de encerramento da 24ª rodada do Campeonato Espanhol, e assumiu a liderança da competição.

Lewandowski fez o gol do jogo. O polonês converteu pênalti no primeiro tempo. A marcação teve auxílio do VAR. Ciss derrubou Iñigo Martínez em cobrança de escanteio, mas o árbitro não viu em campo. Chamado pelo VAR, ele revisou a marcação.

O Rayo Vallecano teve gol polêmico anulado. A equipe visitante empatou o jogo ainda no primeiro com De Frutos. Ele recebeu passe de Ciss e finalizou para marcar. O bandeirinha e o árbitro, no entanto, interpretaram que Nteka, que estava impedido, interferiu na jogada ao fazer um "bloqueio" em Iñigo Martínez, que saía para travar o chute.