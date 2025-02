Arsenal mira estrela do Liverpool para reforçar ataque reduzido por lesões

O Arsenal estaria planejando a contratação de Diogo Jota, do Liverpool, para reforçar o setor de ataque para a próxima temporada.

O que aconteceu

O atacante de 28 anos está na lista de desejos de Mikel Arteta. O técnico dos Gunners busca mais versatilidade ao ataque, e Diogo Jota pode atuar tanto como 9 como pelas pontas.

De acordo com o Football Insider, o Arsenal fará uma proposta por Diogo Jota no meio do ano. A ideia é contar com a estrela de Portugal já para a próxima temporada.