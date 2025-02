Após susto, Guardiola diz se estrela do City preocupa para enfrentar o Real

Erling Haaland virou dúvida para o jogo de volta dos playoffs da Champions League, contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu.

O que aconteceu

O atacante norueguês colocou a mão no joelho e caiu sozinho no gramado durante a goleada de 4 a 0 do Manchester City sobre o Newcastle, no sábado (15), pela Premier League.

Apesar do susto, Erling Haaland deixou o campo caminhando e não teve constatada lesão grave, segundo informou o técnico Pep Guardiola em entrevista coletiva.