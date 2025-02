Transmissão ao vivo de Santos x Água Santa: veja onde assistir

A equipe de Pedro Caixinha enfrenta dificuldades e ainda não venceu desde a volta de Neymar. Na rodada passada, o Peixe perdeu o clássico para o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Do outro lado, o Água Santa precisa reagir para escapar do rebaixamento. O time é o último colocado do Grupo C e vem de um empate sem gols com a Portuguesa.

Santos x Água Santa -- Campeonato Paulista