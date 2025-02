Santos x Água Santa: horário e onde assistir ao jogo pelo Paulistão 2025

O Santos ainda não venceu desde a reestreia de Neymar. Na rodada passada, o Peixe perdeu o clássico para o Corinthians.

Do outro lado, o Água Santa é o lanterna do Grupo C e luta contra a degola. O Netuno vem de um empate em 0 a 0 contra a Portuguesa.

Santos x Água Santa -- Campeonato Paulista