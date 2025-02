Neymar marca o 1º no retorno, Santos vence e dá salto na tabela do Paulista

Com o resultado, o Santos chega a 12 pontos, e dá um salto da lanterna à ponta da tabela — ultrapassou Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, que têm 11. O Água Santa, por sua vez, permanece com seis e em situação bem complicada na luta contra o rebaixamento. O time está na última colocação do Grupo C, atrás de São Paulo, com 16, Novorizontino, com 12, e Noroeste, com sete.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Noroeste, na Vila Belmiro. O Água Santa recebe o Inter de Limeira.

Neymar: gol e assistência

Neymar foi um dos destaques em campo. O camisa 10 foi titular na Vila Belmiro pela primeira vez desde o retorno e entrou em campo com a filha Mavie no colo. O camisa 10 e abriu o placar em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Foi o primeiro gol dele nesta nova passagem pelo Santos.

Neymar em ação durante jogo entre Santos e Água Santa no Paulistão Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

No momento em que o Peixe mais passava sufoco na equipe, ele conseguiu uma assistência para Guilherme fazer o terceiro gol do time — o Peixe vencia por 2 a 1 e sofria pressão. Neymar foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo — deu vaga a Miguelito — e saiu aplaudido pela torcida, que gritou: "Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar".