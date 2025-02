Santos respalda Caixinha e só vai pensar em demissão se time for eliminado

A diretoria do Santos só vai pensar em demitir Pedro Caixinha se o time for eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Santos entende que o trabalho de Caixinha está no caminho certo, apesar dos resultados ruins no Estadual.

O Peixe espera que o time melhore com mais tempo de trabalho e reforços, mas também pensa que a classificação às quartas de final é o mínimo.