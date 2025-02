Santos enfrenta o Água Santa com Neymar e Soteldo; veja as escalações

O Santos enfrenta o Água Santa na noite deste domingo (16), na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e com mudanças na equipe.

O que aconteceu

O Peixe terá Neymar e Soltando no time titular. O venezuelano começou no banco de reservas o clássico com o Corinthians.

O Santos volta a ter uma linha de quatro defensores. Pedro Caixinha escolheu uma formação com JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar.