Empate sem emoção classifica São Paulo e mantém Palmeiras em risco

A segunda etapa foi mais animada, com boas chances para as equipes abrirem o placar, mas faltou efetividade. As mudanças promovidas pelos técnicos deixaram o jogo mais aberto e com mais movimentação. Lucas saiu do banco de reservas e, em menos de dois minutos no gramado, teve duas oportunidades para inaugurar o marcador, mas parou nas mãos de Weverton. O Palmeiras teve duas oportunidades claras, ambas com Flaco López, mas o atacante também desperdiçou.

Lances importantes

Estêvão entra em campo com menos de 5 minutos. Maurício levou a pior após uma dividida com Ruan, que acertou o atacante do Palmeiras com um chute no ombro esquerdo. O jogador ficou caído por alguns minutos sentindo muitas dores, e o médico do Verdão fez o sinal de substituição. Estêvão, que começou a partida no banco após apresentar um quadro de amidalite, entrou no lugar do camisa 18.

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Finalização de fora da área. Em boa jogada que começou no meio de campo, o São Paulo buscou espaço, Luciano recebeu de André Silva na intermediária e, com liberdade, arriscou bomba de longe. Weverton apenas acompanhou a finalização, que passou à esquerda do gol.

Primeiro chute certo saiu só no segundo tempo. No primeiro chute certo do Choque-Rei, Richard Ríos arriscou de longe, mas sem tanta força. Rafael se agachou para fazer a defesa, sem dar chance de rebote para o Palmeiras.