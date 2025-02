Palmeiras 0 x 0 São Paulo: veja os melhores momentos do clássico

Palmeiras e São Paulo ficaram no 0 a 0 na noite deste domingo (16), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, em partida de poucas chances e muitos erros de passes e finalizações de ambas as equipes no clássico. Veja os melhores momentos.

