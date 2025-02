Mais de 5 meses? Neymar despista sobre futuro no Santos: 'Vamos ter calma'

Destaque na vitória do Santos sobre o Água Santa, na noite deste domingo, pelo Campeonato Paulista, Neymar despistou sobre o futuro Peixe. Em entrevista à TNT antes de a bola rolar, Neymar pai disse que "não é um projeto só de cinco meses".

O camisa 10 marcou o primeiro gol no retorno ao clube no triunfo por 3 a 1, na Vila Belmiro. Além disso, também deu uma assistência para Guilherme — que fez o terceiro do time na partida.