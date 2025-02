Jogo do São Paulo hoje (16) pelo Paulistão: horário e onde assistir ao vivo

O São Paulo lidera o Grupo C, com 15 pontos. Os donos da casa estão na terceira colocação do Grupo D, com 16.

O Tricolor tenta encerrar a sequência negativa. Sem vencer há três partidas, o São Paulo vem de um empate em 3 a 3 contra o Velo Clube.

O Alviverde reencontrou o caminho das vitórias após dois empates seguidos. A equipe de Abel Ferreira venceu a Inter de Limeira por 3 a 0.

Palmeiras x São Paulo -- Campeonato Paulista

Data e hora: 16 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

16 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Allianz Parque, em São Paulo (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), Record (TV aberta), CazéTV (Youtube), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

