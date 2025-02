Jogador do XV de Jaú sofre mal súbito em alojamento e morre antes de jogo

O meia Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu na manhã deste domingo (16). Segundo o clube, o jogador sofreu um mal súbito no alojamento da equipe, pouco antes do jogo contra o União Suzano, pela Série A3 do Paulistão.

O que aconteceu

O jogador de 26 anos foi encontrado pelo seu companheiro de quarto pela manhã, pouco antes do café da manhã da delegação.

Popó foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu e morreu. O atleta não estava relacionado para a partida, que foi adiada pela Federação Paulista.