Inglês: Liverpool vence Wolves com gol de barriga e abre folga na liderança

Com direito a gol de barriga, o Liverpool venceu o Wolverhampton por 2 a 1 no Anfield, neste domingo (16). Luis Díaz e Salah marcaram os gols dos Reds. O gol do Wolverhampton foi marcado pelo brasileiro Matheus Cunha. O duelo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória faz o Liverpool chegar aos 60 pontos e abrir sete de vantagem na ponta da tabela - o segundo colocado é o Arsenal (53), seguido pelo Nottingham Forest (47). O próximo jogo dos Reds é contra o Aston Villa, na quarta-feira (19), fora de casa.

Já o Wolverhampton do técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, estaciona na porta da zona de rebaixamento, em 17º, com 19 pontos. O próximo compromisso dos Wolves é diante do Bournemouth, sábado (22).