Cannobio desencanta, Flu vence e mantém chance de ir à semi no Carioca

Como foi o jogo

O Fluminense começou o jogo com intensidade e abriu o placar em uma piscar de olhos. Antes mesmo dos ponteiros do crônometro darem uma volta, Martinelli pressionou, o Nova Iguaçu falhou na saída de bola e viu Cano balançar a rede — o argentino igualou Vegetti, do Vasco, e Zé Victor. do Boavista, no topo da lista de artilheiros do Carioca, com cinco gols.

Apesar da desvantagem no placar, a equipe da Baixada Fluminense não se intimidou e quase conseguiu o empate pouco depois, mas Lucas Cruz falhou na finalização. O time de Carlos Vitor apostava, principalmente, em jogadas pela ala esquerda, mas sem sucesso nas investidas.

O Flu, aos poucos, passou a dominar as ações e teve constância no campo de ataque. Em uma trama bem armada, de pé em pé da defesa ao ataque, Canobbio fez o dele e ampliou o placar.

No retorno do intervalo, o duelo se mostrou um pouco mais equlibrado, com o Nova Iguaçu partindo para cima e o Fluminense um pouco mais recuado. Mas o novo cenário não durou muito. O time tricolor logo passou a achar espaços e voltou a "empurrar" o adversário. Em dos lances de pressão na saída de bola, a bola sobrou para Cano, que desperdiçou oportunidade claríssima.

O Flu conseguiu dominar as ações, mas viu o Nova Iguaçu ter bons momentos na partida e quase diminuir a vantagem. Na reta final, com os times um pouco mais presos entre as intermediárias, o time das Laranjeiras segurou mais a bola e adminstrou a vantagem.