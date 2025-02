Flamengo sai invicto de clássicos e vê rivais em apuros no Carioca

Mas o time passou sem grandes sustos nos clássicos do estadual até agora. Venceu Vasco e Botafogo, e empatou com o Fluminense.

Tem coisas que acontecem nos estaduais que não acontecem em nenhuma outra competição no mundo. Estadual, nos times grandes, serve para derrubar o treinador se você não ganha. Se ganha, não acontece absolutamente nada. Por sorte, a diretoria entende que o Carioca serve como preparação. Queremos ganhar, mas como falamos, vamos tentar não tentar hipotecar a temporada toda em função disso. A torcida gosta de ganhar o Carioca . Filipe Luís, técnico do Flamengo

E tem mais: ao mesmo tempo em que está muito perto de terminar a fase de classificação em primeiro, o Flamengo olha para os rivais ao lado e vê perrengue.

No momento, com a 10ª rodada parcialmente completa, o único grande no G4 no momento é o Vasco. E isso pode mudar, dependendo do que o Fluminense fizer neste domingo, contra o Nova Iguaçu.

A rodada final ainda reserva um duelo direto entre Vasco e Botafogo, que pode ser fatal para quem sair derrotado.

Volta Redonda 'tumultuou'

Com o desempenho do Volta Redonda, é matematicamente impossível que haja espaço para todos os quatro no mata-mata. Alguém vai sobrar.