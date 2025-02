Filipe Luís vê erro de Wesley em treta na 'vitória artística' sobre Vasco

Planejamento da temporada. "Planejamos com duas semanas de adaptação, mas interrompemos para um jogo decisivo (Supercopa). Estou tentando dar minutos para todos os jogadores. No entendimento da preparação física alguns precisam de mais minutos. Não consegui dar sequência para o Cebolinha e Luiz Araújo, que vêm de lesões... Agora vem o jogo do Maricá, depois a semifinal, e vamos continuar usando todos os jogadores para chegar bem no Brasileirão. Não penso em um time titular. A temporada é longa. Temos alguns problemas por lesões, é natural que aconteça no futebol. Temos que saber respeitar os processos. Estou bem suprido com esse elenco. Depende muito também do plano de jogo, se eles correrem errado, tudo vai dar errado".

Definição da equipe titular. "O time titular é feito durante a semana dependendo do que os jogadores falam para mim no campo. Não posso decidir o time titular de daqui a duas semanas. Os clássicos, além de preparem fisicamente, têm um peso enorme. Todos foram pesados porque tem o componente emocional, fazem o jogador ir ao máximo. Três clássicos seguidos são muitos. Acredito que os jogadores já estão prontos. Para mim o principal é dosar para os atletas chagarem no Brasileirão prontos".