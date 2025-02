Gabigol faz de pênalti, mas América empata e deixa classificação para volta

Na outra semifinal, disputada no sábado (15), o Atlético-MG venceu o Tombense por 2 a 0. O jogo de volta acontece em Sete Lagoas no próximo fim de semana.

Classificação e jogos Mineiro

Como foi o jogo

Primeiro tempo é equilibrado, mas com poucas chances reais de gol. O clássico começou quente e com muitas faltas, principalmente por parte do Coelho, que forçava a recuperação da posse de bola. Tanto Cruzeiro quanto América chegaram no ataque, mas desperdiçaram as melhores oportunidades com chutes para fora. Já na reta final, Adyson chegou atrasado no duelo e chutou a perna de Matheus Henrique dentro da área. A penalidade foi confirmada pelo VAR, e Gabigol abriu o placar para deixar a Raposa na frente.

Cruzeiro cresce no segundo tempo, mas leva o empate. Os mandantes pareciam mais perto de ampliar a vantagem do que de sofrer um gol do América. A pontaria melhorou, e o Coelho precisou contar com boas defesas de Matheus Mendes para se salvar. Em meio a pressão da Raposa, o time visitante mostrou paciência para construir uma boa jogada e contar com a sorte no gol de empate. Cauan Barros chutou de fora e um desvio na zaga deixou Cássio sem chances de defender.

Lances de destaque

1x0. Na cobrança de pênalti, Gabigol bateu de esquerda no canto e deslocou o goleiro Matheus Mendes, que caiu do lado direito.