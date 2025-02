Corinthians: Romero abriu mão de pênalti após pedido 'silencioso' de Talles

O lance do gol ali, quando eu sofri o pênalti, eu olhei para o Romero assim e perguntei: 'Posso?' Porque, com certeza, se ele quisesse bater, ou se ele quisesse fazer o gol, com certeza eu iria apoiar e estar alegre do mesmo jeito. Aí ele olhou para mim, piscou e falou: 'Pode'. Então, eu já sabia que eu bater.

Talles Magno, atacante do Corinthians, em zona mista

A ação de Romero chamou atenção, principalmente por acontecer um mês após a rusga com Yuri por um pênalti.

Talles fez questão de comentar o companheirismo presente no elenco corintiano. Com o pênalti convertido, o atacante chegou a 5 gols marcados no Paulistão — sendo artilheiro do Timão na temporada até agora.

Isso mostra para todo mundo de fora e também de dentro de campo o companheirismo que temos. Eu acho que essa decisão dele me deixou bem feliz. Se ele me deixasse bater ou não [o pênalti], minha alegria e meu apoio por ele seriam iguais.

Talles Magno

Como foi a polêmica entre Yuri e Romero

Em partida contra Velo Clube, em janeiro, Romero tomou a frente de Yuri para bater um pênalti e desperdiçou a cobrança.