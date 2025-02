Choque-Rei 'cabeça-quente' vale futuro do Palmeiras e presente do São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo promete ser quente dentro de campo por ser uma "final antecipada" no lado alviverde, e à beira dele também, já que Abel Ferreira e Luis Zubeldía roubam a cena com um número exagerado de cartões recebidos.

O que aconteceu

Abel Ferreira é o técnico com mais cartões no Brasil desde que chegou ao Palmeiras. No total são 299 jogos no comando do Alviverde e 73 cartões (64 amarelos e 9 vermelhos). Uma média de 0,24 cartão por jogo.

Zubeldía tem muito menos tempo no Brasil, mas a média impressiona. O técnico argentino chegou ao São Paulo em abril do ano passado e levou 21 cartões (19 amarelos e dois vermelhos) em 53 jogos. Uma média de 0,39 cartão por jogo. Zubeldía também levou amarelo no amistoso contra o Cruzeiro pelo FC Series, no primeiro jogo da temporada, mas esse cartão não entrou na conta.