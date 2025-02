Brasil é campeão do Sul-Americano Sub-20 que começou com 6 a 0 da Argentina

Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20 Imagem: Staff Images/CBF

O título do próprio Sul-Americano em 2023 deu moral para ele, mas isso não se sustentou com a queda do Brasil nas quartas do Mundial Sub-20 e, depois, com o fracasso à frente do time sub-23 na tentativa de vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Ramon quase foi demitido. Mas Ednaldo estava mais preocupado com a necessidade de mudança na seleção principal do que com a base.

Em determinado momento, daria mais trabalho trazer um novo nome para a sub-20 do que oferecer mais um projeto a Ramon Menezes. Assim, chegamos a esse torneio na Venezuela.

A base vem como?

Os problemas são os mesmos do ciclo passado para a montagem do time. Por questões de calendário e de mercado, a seleção sub-20 não conta com os melhores jogadores da geração.