Brasil deslancha, bate o Chile e seca Argentina para ser campeão no Sub-20

O Brasil venceu o Chile neste domingo (16), por 3 a 0, na última rodada do Sul-Americano Sub-20 e agora seca a Argentina para saber se ficará com o título do torneio na Venezuela.

Foi no sufoco, mas o placar até que foi elástico. Os gols da vitória foram marcados por David Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias, todos já no segundo tempo, quando o jogo estava ficando dramático para o Brasil.

Agora, o Brasil torce por um tropeço argentino ou então uma vitória magra diante do Paraguai, ainda neste domingo, às 21h30 (de Brasília).