Ao lado de Neymar, Hulk se torna o brasileiro com mais gols em atividade

Aos 38 anos, Hulk já tem sete gols em oito jogos em 2025 e é o artilheiro do Campeonato Mineiro.

Os números de Hulk por clubes e seleção brasileiro o colocam, junto com Neymar, como oitavo maior artilheiro do mundo em atividade, na lista encabeçada por Cristiano Ronaldo e Messi.

Pelo Galo, Hulk empilha recordes: é o maior goleador do clube na Libertadores (16 gols), da Arena MRV (17 gols), do Novo Mineirão e do Atlético-MG na era de pontos corridos do Brasileirão (56).

Veja o golaço de Hulk: