Abel vê Paulista mais importante para rivais, mas descarta falta de ambição

Rendimento ruim em casa: "Se fosse contar os pontos, passaríamos em todos os grupos, menos o do Corinthians e o nosso. Se olharmos pelo o que deve ser o futuro, é dar mérito. Somos o quarto colocado no geral e estamos fora. Falta-nos mais criatividade no terço final. Quando chegamos, o Palmeiras procurava se encontrar. Quando jogamos agora, os adversários se fecham. Dificulta muito os espaços que temos de criar, precisamos dos nossos jogadores, mesmo assim fomos capazes de criar duas chances claras, muitos chutes bateram na muralha. Não tem a ver com o gramado, tem mais a ver com a capacidade do treinador ajudar os jogadores e, depois, termos presença na área com centroavantes que nos ajudem a vencer equipes que se fecham muito. Os 17 pontos não servem para passar."

Pontuação esperada: "Custa-me dar respostas porque podem deturpar o que posso dizer. A forma como os adversários respeitam cada vez mais o Palmeiras no jogo é notório. O Corinthians jogou com cinco, o São Paulo também na defesa. Temos de ter a capacidade de ter soluções internamente. Temos de estar preparados para ela. Pelo respeito e crescimento da nossa dinâmica... Não podemos fugir disso. Tomei a decisão no início do ano, que, nas minhas contas, teríamos mais ou menos os pontos que temos hoje, mais dois ou menos dois... Vamos fazer o que nos compete até o fim e esperar o que tem de acontecer."

Faltou ousadia para chutar de longe: "Quando se joga contra uma equipe tão recuada, com a linha defensiva quase em cima da área, uma das armas é o chute de longe, falei isso para os jogadores no intervalo. Ou você entra na área em cruzamentos ou com chutes de fora. Chutamos duas vezes no gol, mas chutamos duas dentro da área, mas todos bloqueadas. Não conseguimos acertar o gol e não fomos capazes de fazer um gol que tanto precisávamos diante de uma equipe tão fechada."

Filosofia permanece intacta em 'novo mundo'? "Temos filosofia diferente dos adversários. Não faltou nada no ano passado, faltou ganhar do Botafogo aqui. Fomos eliminados por duas equipes. O Estêvão não jogou em um desses jogos. O sorteio não ajudou. Não vamos criar um caso onde não existe. Somos diferentes do Atlético-MG, Corinthians, São Paulo, Flamengo... Olhem para o elenco. Acreditamos naquilo que fazemos. Isso não invalida que o elenco não pode ser tão curto. A parte das SAF's e do dinheiro não é comigo."