Transmissão ao vivo de Portuguesa x Corinthians: veja onde assistir

O Corinthians é o líder do Grupo A, com 25 pontos. Com mais uma vitória, a equipe pode se aproximar da melhor campanha da fase de grupos do Estadual.

Classificação e jogos Paulista

De olho na estreia na Libertadores contra o Universidad Central, Ramón Díaz deve escalar um time alternativo. O Corinthians chega ao jogo já classificado após vencer o Santos por 2 a 1.

A Portuguesa ocupa a segunda posição no Grupo B, com 10 pontos. Na última rodada, a Lusa ficou no empate em 0 a 0 com o Água Santa.

Portuguesa x Corinthians -- Campeonato Paulista

Data e hora: 15 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

15 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo

Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).